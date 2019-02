Sorrento: Fissata per oggi l’autopsia del 74enne investito venerdì in via Angelo Cosenza

E’ stata fissata per la giornata di oggi l’autopsia del 74enne originario di Sorrento che venerdì, mentre percorreva via Angelo Cosenza, è stato investito da un 38enne di Vico Equense a bordo di uno scooter di grossa ciclindrata.

L’uomo, Renato Castaldo, che da tempo risiedeva a Piano di Sorrento, ha battuto violentemente la testa sul marciapiede, ed è stato ricoverato d’urgenda all’ospedale di Sorrento. Successivamente è stato trasportato al presidioal “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è deceduto due giorni dopo (Domenica).

La salma del pensionato è finita a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia che sarà eseguita oggi dal medico legale incaricato dalla Procura di Torre Annunziata. Nel frattempo i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento hanno accertato che il centauro non aveva fatto uso di droga né di alcool prima di mettersi alla guida. Mentre continuano le verifiche per ricostruire l’accaduto.