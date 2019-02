Sorrento. Entro il 2020 dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri

Sorrento. Su proposta del primo cittadino Giuseppe Cuomo, la giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Il tutto al fine di poter realizzare al più presto la nuova struttura dato che al momento gli uffici e gli alloggi dell’Arma si trovano provvisoriamente in un edificio di Via Capasso che, tra l’altro, non è abbastanza grande. L’intervento per la realizzazione della nuova caserma avrà un costo di 5.200.000 euro e si spera di riuscire ad avviare i lavori entro il 2020. Prima sarà necessario acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia e Belle arti della provincia di Napoli e quello dell’Asl Napoli 3-Sud, passaggio che dovrebbe avvenire entro nei prossimi mesi. I due pareri sono indispensabili poiché la nuova caserma verrà edificata all’interno della fascia di rispetto del cimitero comunale.