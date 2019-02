Sorrento, domani importante riunione di maggioranza: al centro rimpasto giunta e bilancio. Scontro con “Il Ponte”?

Si terrà domani, lunedì 18 febbraio, una importante riunione di maggioranza al Comune di Sorrento. Un incontro che pone al centro del dibattito due argomenti fondamentali, ovvero il rimpasto della giunta e il bilancio di previsione per l’anno in corso. E’ sicuramente sulla prima questione che il sindaco Giuseppe Cuomo ha l’esigenza di trovare finalmente una soluzione definitiva dopo i problemi sorti l’estate scorsa.

Già a dicembre il primo cittadino si mostrò deciso a voler accelerare il corso degli eventi, in particolare dopo le dimissioni presentate dall’ormai ex assessore con delega al bilancio Franco Parlato, le quali obbligarono di fatto il sindaco di Sorrento a muoversi per ricomporre il puzzle della sua squadra di governo.

Mentre la data ufficiale per la convocazione di bilancio, come ogni anno, è prevista per fine febbraio, la volontà sarebbe quella di chiarire la questione giunta prima della fine del mese. Se così non fosse possibile, si palesa fortemente l’ipotesi della promozione ad assessori dei consiglieri comunali: in questo caso, quest’ultimi sarebbero obbligati a lasciare il consiglio comunale, ponendo in essere il problema della surroga.

Difatti, grandi punti interrogativi ci sono prevalentemente intorno al gruppo “Il Ponte“. Questo, infatti, nonostante sia ancora in maggioranza, non ha rappresentanza effettiva dopo l’allontanamento di Mario Gargiulo. Il sindaco Cuomo è ancora in attesa di conoscere la figura che svolgerà tale ruolo e, visto che non è stato ancora comunicato alcun nome, potrebbe esserci uno scontro sulla questione durante l’incontro di domani. Secondo alcuni, è possibile che neanche domani venga fatto un nome e quindi i fermenti potrebbero aumentare ulteriormente. Vedremo nella giornata di lunedì cosa accadrà, se si andrà allo scontro diretto, oppure no.