Sorrento. Domani gli studenti del liceo “F. Grandi” aderiscono allo sciopero nazionale contro il nuovo esame di stato. Positanonews è con loro

Sorrento. Domani, 22 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale che bloccherà le scuole di tutta Italia, con gli studenti che scendono in piazza per protestare contro il nuovo esame di maturità. Il nuovo esame di Stato, infatti, debutterà quest’anno e, per la prima volta non ci saranno la terza prova e la tesina al colloquio ma verrà inserita una seconda prova “mista” con materie che varieranno in base all’indirizzo di studio. Per i ragazzi i cambiamenti sono troppo importanti e lamentano il poco tempo a disposizione per prepararsi a dovere. Anche a Napoli sono previste manifestazioni e cortei. L’unico istituto superiore della penisola sorrentina a partecipare allo sciopero dovrebbe essere il liceo artistico “F. Grandi”. Gli studenti per manifestare il proprio dissenso contro il nuovo esame di stato hanno deciso di non partecipare alle lezioni man non andranno a manifestare a Napoli, bensì resteranno davanti al proprio istituto con la possibilità di poter discutere delle motivazioni dello sciopero. Positanonws sarà con loro.