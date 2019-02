Sorrento . Cuomo candidato alle regionali con la Lega? E Sagristani? Giunta stallo per il vice sindaco.

Sorrento. Ennesimo incontro per la maggioranza del sindaco Giuseppe Cuomo ieri sera. Ancora non sono stati sciolti alcuni nodi, anche se si sta cominciando a lavorare finalmente per la nuova Giunta dopo l’uscita di Mario Gargiulo. Rimarrebbero alcune certezze, come l’assessorato a Massimo Coppola, mentre lo stallo sembra esserci solo per il vicesindaco . A sopresa sembra essere uscita l’intenzione di candidari alla Regione Campania addirittura nella Lega. Dopo la delusione di Forza Italia Cuomo dunque sembra optare per la Lega, sembra perchè non vi è ancora nulla di ufficiale e perchè il Movimento di Salvini è ancora in fieri in Penisola Sorrentina. A lasciare perplessi è il fatto che alla Lega sembrava esservi avvicinata a Sant’Agnello parte della maggioranza del sindaco Piergiorgio Sagristani , fra cui l’assessore Maria De Martino, come la mettiamo con la rivalità che c’è fra i due ex amici?