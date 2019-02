Sorrento: Continua la battaglia legale di Marina Piccola. Il progetto d’oro finisce al Tar

Continua la battaglia legale sul collegamento tra Marina Piccola e parcheggio Achille Lauro, che finisce direttamente in tribunale.

La società “Sce project”, dopo la bocciatura dello scorso dicembre della proposta progettuale formulata mesi fa al Comune di Sorrento, ha deciso di presentare ricorso al Tar della Campania . Si tratta di uno studio tecnico che si era fatto avanti per il piano di intervento da complessivi 16 milioni di euro e che prevede l’installazione di gallerie e ascensori tra il porto e il centro della città.

E’ l’ormai famoso percorso pedonale meccanizzato che il sindaco Giuseppe Cuomo intende magari iniziare a realizzare entro la fine del suo mandato, quindi 2020. Sce project, come scrive Metropolis, ha impugnato la delibera di giunta con cui fu rigettata la proposta, la relazione tecnica del terzo dipartimento comunale e tutti gli atti consequenziali a quella decisione. Il Comune rigettò la candidatura della società perché non venne giudicata coerente «dal punto di vista normativo» a proposito «della procedura individuata». In parole povere: la società, secondo la giunta, aveva presentato proprie soluzioni tecniche mentre l’amministrazione intende pubblicare un avviso pubblico con al centro del bando il progetto elaborato già dagli uffici comunali. Chi vincerà la gara dovrà eseguire l’intervento così come prospettato dal Comune. Già dichiarata irricevibile alcuni mesi fa la proposta da circa trenta milioni di euro formulata dal gruppo composto dalle società Alilauro,