Sorrento, consiglio comunale. Cuomo avanti a testa bassa, ma rinvia ancora per la Giunta . Il consiglio comunale comincia con ritardo, per chi si aspettava qualche novità è rimasto deluso, tutto rimane ancora tutto fermo. Giuseppe Cuomo snocciola i punti dell’ordine del giorno, parla dei lavori “la maggior parte dei lavori previsti sono stati fatti nel 2018” . E’ il primo consiglio orfano di Marco Fiorentino, non emerge nulla di particolare, salvo le interrogazioni di Paolo Esposito, surrogato a Fiorentino, su Puolo e Maria Giovanna. Rosa Persico si lamenta della mancanza delle stufette per la minoranza e parla di aver mandato delle osservazioni sul percorso meccanizzato che non è stato inserito per cui Donadio ha riferito che non possono essere prese in considerazione per atti di Giunta successivi e chiede che venga discusso in consiglio il Percorso Meccanizzato . Dunque Cuomo va, relativamente tranquillo, in Israele senza ancora aver sciolto alcuni nodi a meno di sorprese. Da rilevare che nessuna riunione di maggioranza è stata fina e dopo l’ Approvazione verbali di Consiglio Comunale dat n. 97 at n. 152 del 2018 e le Interrogazioni si sono sviscerati tutti questi argomenti . Seguiranno aggiornamenti, sotto la diretta.

3) Addizionale comunale all’lRPEF 2019 — Conferma aliquota anno precedente — Proposta al Consiglio;

4) Aliquote componente IMU (imposta municipale propria) anno 2019 — Conferma aliquote anno precedente – Proposta al Consiglio comunale;

5) Aliquote TASI 2019 — Conferma aliquote anno precedente. Proposta al Consiglio comunale;

6) Approvazione piano finanziario e tariffs — componente TARI 2019 — Proposta at Consiglio Comunaie;

7) Proposta di deliberazione ad oggetto: Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

8) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario2019 e Bilancio Plurierinale per il triennio 2019/202 I . Approvazione;

9) Programrna triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 — Articoli 21 e 29 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché decreto regolamentare del M.I.T. n. l4 del 16.01.2018 — Approvazione in forma definitiva, per quanto di Competeflza. del programme e dell’elenco annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

10) Riconoscimerito del debito fuori bilancio — Liquidazione spese di lite Sentenza Tar 141f20l9 Boscarelli Diego;

I l ) Riconoscimento del debito fuori bilancio — Liquldazione spese di lite Sentenza Tar 7336/2018 Christina Mil!er;

12) Riconoscimento di n.2 debito fuori bilancio relativo a pagamento in merito alle contravvenzioni al Codice della strada — 5entenza n. 534/2018 – Agenzia delle Entrate — Riscossione . Sentenza n. 907/2018 — Ballo Riccardo.

Diretta del consiglio comunale