Sorrento, consiglio comunale. Cuomo avanti a testa bassa, ma rinvia ancora per la Giunta . Il consiglio comunale comincia con ritardo, per chi si aspettava qualche novità è rimasto deluso, tutto rimane ancora tutto fermo. Giuseppe Cuomo snocciola i punti dell’ordine del giorno, parla dei lavori “la maggior parte dei lavori previsti sono stati fatti nel 2018” . E’ il primo consiglio orfano di Marco Fiorentino, non emerge nulla di particolare, salvo le interrogazioni di Paolo Esposito, surrogato a Fiorentino, su Puolo e Maria Giovanna. Rosa Persico si lamenta della mancanza delle stufette per la minoranza e parla di aver mandato delle osservazioni sul percorso meccanizzato che non è stato inserito per cui Donadio ha riferito che non possono essere prese in considerazione per atti di Giunta successivi e chiede che venga discusso in consiglio il Percorso Meccanizzato contestando le scelte dell’amministrazione facendo l’esempio della caserma dei carabinieri, Donadio replica in consiglio che la Caserma dei Carabinieri era già nell’annualità precedente e che l’amministrazione sta andando avanti in linea col project financing approvando un protocollo di intesa per il progetto di fattibilità tecnico – economico.. “Io non sono abituato a non mantenere le parole – ha detto Cuomo -, il ragioniere spiegò che il Comune non poteva effettuare l’opera per l’armonizzazione del bilancio, se vogliamo realizzare l’opera dobbiamo dire con quale sistema vogliamo farla.. quindi abbiamo scelto la convenzione e il piano di fattibilità, poi la inseriamo nel piano triennale, poi decideremo come farla.. al momento non abbiamo i fondi per poterla realizzare . Dovremo riportare il percorso meccanizzato nel piano triennale delle opere pubbliche per decidere tutto, quindi nessun impegno venuto meno , questa è la situazione. L’impegno preso con i consiglieri è stato mantenuto, in consiglio poi saranno i consiglieri a decidere come farlo “. La Persico insiste ritenendo che il progetto Imperato può essere inserito nelle opere di fattibilità. Dalle opposizioni attacano “Dal Piano Triennale appaiono e scompaiono opere, vi è un fallimento in questo senso, l’unica opera che vediamo è quella della fontana” Si è andata ai voti dieci a quattro.

Dunque Cuomo va, relativamente tranquillo, in Israele senza ancora aver sciolto alcuni nodi a meno di sorprese. Da rilevare che nessuna riunione di maggioranza è stata fina e dopo l’ Approvazione verbali di Consiglio Comunale dat n. 97 at n. 152 del 2018 e le Interrogazioni si sono sviscerati tutti questi argomenti . Seguiranno aggiornamenti, sotto la diretta.

3) Addizionale comunale all’lRPEF 2019 — Conferma aliquota anno precedente — Proposta al Consiglio;

4) Aliquote componente IMU (imposta municipale propria) anno 2019 — Conferma aliquote anno precedente – Proposta al Consiglio comunale;

5) Aliquote TASI 2019 — Conferma aliquote anno precedente. Proposta al Consiglio comunale;

6) Approvazione piano finanziario e tariffs — componente TARI 2019 — Proposta at Consiglio Comunaie;

7) Proposta di deliberazione ad oggetto: Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

8) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario2019 e Bilancio Plurierinale per il triennio 2019/202 I . Approvazione;

9) Programrna triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 — Articoli 21 e 29 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché decreto regolamentare del M.I.T. n. l4 del 16.01.2018 — Approvazione in forma definitiva, per quanto di Competeflza. del programme e dell’elenco annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

10) Riconoscimerito del debito fuori bilancio — Liquidazione spese di lite Sentenza Tar 141f20l9 Boscarelli Diego;

I l ) Riconoscimento del debito fuori bilancio — Liquldazione spese di lite Sentenza Tar 7336/2018 Christina Mil!er;

12) Riconoscimento di n.2 debito fuori bilancio relativo a pagamento in merito alle contravvenzioni al Codice della strada — 5entenza n. 534/2018 – Agenzia delle Entrate — Riscossione . Sentenza n. 907/2018 — Ballo Riccardo.

