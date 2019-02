Il Sorrento condannato ancora, passa il Fasano

Costieri che si fanno sorprendere nelle retrovie da Corvino che mette il cappello alla partita

Redazione – Il Sorrento è ancora una volta condannato e stavolta passa il Fasano con Corvino che sorprende i costieri nelle retrovie e mette il cappello alla partita.

Si ci aspettava una riscossa anche perché la giornata sulla carta era favorevole, poiché le dirette avversarie per i play out erano impegnate o tra di loro o in incontri non facili, ma alla fine non si è cavato il ragno dal buco.

Ancora una volta violato quello che un tempo era il ‘fortino’ dei rossoneri e che oggi, anche visto che la squadra non è tanto al top, sembra non esserlo più, dove si paventava che si potessero raccogliere punti per dare un impulso efficace alla classifica.

La squadra pugliese ha avuto il merito di sapere di sfruttare una delle rare occasioni che le sono capitate, anche perché nell’occasione non ha avuto quella pressione decisiva che poteva fermare Corvino. Al 31’ decideva la partita quando era ben imbeccato da Bernardini sulla sinistra, entrava in area ma non ben francobollato da Todisco, lo aggirava ed accentrandosi di quel tanto beffava Giordano ed ancora il Sorrento.

Eppure la gara da un punto di vita è stata vivace ma senza dare molte emozioni, specie nella prima frazione, dove la squadra di mister Maiuri si è districata discretamente tentando varie iniziative sulle fasce con Scarf e Todisco, ed anche con qualche buon inserimento in profondità. Ma si è cavati solo una palla alta di Herrera al 7’ da limite, mentre al 36’ la più ghiotta occasione era quella con il colpo di testa di Figliolia su un cross di Scarf, ma la sfera terminava di poco oltre l’incrocio. Chiudeva la prima parte al 44’ una punizione tesa e forte battuta dalla destra di Herrera sotto porta che è sventata a denti stretti dall’estremo biancazzurro.

Il Fasano tenta una sortita appena dopo otto primi della ripresa: destro violento di Ganci dal limite dopo errato passaggio difensivo dei rossoneri, Giordano vola alla sua destra e mette in angolo. La replica dei rossoneri è al 10’ con Masi che in area, da pochi metri, mette la palla fuori, che però e deviata in angolo. Il Sorrento preme ma non riesce a trovare l’imbeccata giusta così come al 18’ Herrera che mette sul fondo dopo che sotto porta si era creata una mischia paurosa. Poi la doccia fredda ed il Sorrento che si butta in avanti a capo chino ma al 45’ ricava solo una sfera di De Angelis che è sventata all’incrocio da Guarnieri in angolo.

CAMPIONATO SERIE D 2018/19 – GIRONE H – 23^ GIORNATA – 6^ RITORNO

SORRENTO – FASANO 0-1

Goals: 31’st Corvino

Sorrento (3-4-3): Giordano; Russo, De Rosa, Esposito (44’st Chirullo); Todisco, Masi (7’st Vitale), Cardore (34’st Rizzo L), Scarf (34’st Stallone); Herrera, Figliolia (30’st Gargiulo A), De Angelis.

A disp: Munao, Guarro, Gargiulo M, Bozzaotre. Allen: Vincenzo Maiuri.

FASANO (4-4-2): Guarnieri; Anglani, Rullo, Colombatti, Diop; Tuttisanti, Ganci, Gori (26’st Cobo Galvez), Corvino (37’st Gomes Forbes); Montaldi (37’st Richella), Zicarelli (19’st Bernardini).

A disp: Rizzo A, Pugliese, Angelini, Montalbò, Giannotti. Allen: Giuseppe Laterza.

Arbitro: Emanuele Bracaccini di Macerata.

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) – Alessadro Rastelli (Ostia Lido).

Ammoniti: 9’pt Colombatti (F); st – 22’ gori (F), 33’ De Rosa (S).

Note: giornata variabile, erba sintetica sufficiente; gara giocatata a porte chiuse

Angoli: 8-0. Recupero: 1’pt, 5’+3’st.

GISPA