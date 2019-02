“Appena conclusa un’interna 6 giorni di bonifica di tutti gli arenili pubblici di Sorrento.” Queste le parole del Consigliere comunale Luigi di Prisco scritte questa mattina in un post su Facebook.

Di Prisco fa sapere che da lunedì fino alle prime ore di questa mattina le zone interessate sono state Marina Piccola, Marina Grande e Puolo. Rimosse oltre 3 tonnellate di rifiuti, come si può verificare dalle fotografie che rappresentano la situazione critica prima dell’invervento, particolarmente composta da legna e oggetti in plastica, che hanno invaso le nostre spiagge a seguito delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi. Con ogni probabilità la gran parte di questi rifiuti provenivano dal fiume Sarno, dal quale sono giunte fino alle nostre coste.

“Abbiamo fronteggiato una situazione straordinaria con la task force ideata dala’assessorato all’ambiente del comune di Sorrento e da Penisolaverde che ogni settimana pulisce le spiagge pubbliche nei mesi invernali – Scrive il consigliere comunale – E’ stato importantissimo eliminare questi rifiuti in un tempo breve affinchè a seguito delle prossime precipitazioni meteo non finissero di nuovo in mare. A Sorrento il sottoscritto si è fatto promotore di questo tipo di progetto già da 3 anni con l’obiettivo di innalzare l’attenzione sui fiumi i torrenti ed i rivoli, presenti sul nostri territorio. Andiamo avanti con forza e decisione affinchè possiamo lasciare in eredità ai nostri figli un mare e un territorio migliore di quello che ci è stata consegnato!”