Sorrento. Clamoroso, al posto di Marco Fiorentino entra Paolo Esposito del “Caruso”. Dopo la dichiarazione di decadenza di Fiorentino per le vicende processuali susseguenti alla tragedia del primo maggio questa mattina alle 10 è subentrato in consiglio comunale il famoso ristoratore Paolo Esposito. La sua accettazione è avvenuta dopo alcune rinunce dei primi non eletti. Esposito è la storia della ristorazione e del turismo, ultimamente ha accusato di aver subito vessazioni di tutti i tipi che lo avrebbero portato a decidere di cedere l’attività.