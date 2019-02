Sorrento choc , studente di Napoli picchiato per la fidanzata

Da Napoli a Sorrento per passare un sabato sera tranquillo e viene aggredito . E’ quello che è successo a uno studente di 17 anni di Chiaia che con la fidanzatina aveva deciso di trascorrere una serata a Sorrento, ospite della nonna, per la gioia dei genitori che già immaginavano un sabato sera un po’ più tranquillo del solito: niente macchinina, niente baretti, niente movida come sempre ad alto rischio: Sorrento è un piccolo centro, fuori stagione poi è ancora più tranquillo, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Impossibile che possa accadere qualcosa. Invece , come scrive Maria Chiara Aulisio su Il Mattino , principale quotidiano della Campania , è successo di tutto: botte, calci, schiaffi, insulti e pugni fino al ricovero in ospedale dove il ragazzino è stato portato d’urgenza quando il pestaggio si è concluso.

Cosa è successo

Secondo il racconto fatto qualche giorno fa agli agenti di polizia, il ragazzino sarebbe stato aggredito per «futili motivi». Passeggiava sabato alle 20 circa per la piazza centrale di Sorrento con la fidanzata quando, nei pressi di un bar, si sono avvicinati in tre con fare arrogante e minaccioso. Apparentemente «bravi ragazzi», ben vestiti, scarpe e cinture griffate, un po’ più grandi d’età rispetto alla vittima. Cominciano a prenderlo in giro, fanno gli spiritosi con la sua fidanzata, ironizzano, offendono, provocano con insistenza la coppia che cerca di dare meno confidenza possibile. Purtroppo non basta: i tre insistono, le aggressioni verbali continuano fino a quando il diciassettenne non reagisce. Una reazione assolutamente composta, nel senso che il giovane si limita a chiedere loro di andar via: vogliono solo essere lasciati in pace e proseguire la serata così come l’avevano organizzata. Una parola tira l’altra e basta poco alla banda di delinquenti per passare alle mani.

L’Aggressione

Scatta l’aggressione, il ragazzino viene circondato, partono calci, pugni e schiaffi. Lo colpiscono al volto ma anche alla pancia e alla schiena. Prova a difendersi ma è impossibile, sono in tre e sono anche più grandi. Vanno giù duro, la frattura del setto nasale è inevitabile, lividi e contusioni guariranno in un paio di settimane. Sarebbe potuta andare molto peggio se, a fermare la furia dei tre aggressori, non fossero intervenuti alcuni passanti e subito dopo gli agenti di polizia che hanno raccolto la denuncia del giovane. Un racconto dettagliato, un’azione violenta messa a segno senza una ragione precisa se non quella della prova di forza, confermata anche dalla versione della ragazza, sulla quale gli investigatori non sembrano avere dubbi e, sembra con l’ausilio delle telecamere, sarebbero stati individuati tre ragazzi di buona famiglia.