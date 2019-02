Sorrento. Campo Italia, si accelera sui lavori di restyling

Procedono con anticipo sulla tabella di marcia, i lavori di messa in sicurezza e restyling delle tribune del Campo Italia, a Sorrento e degli altri interventi programmati dall’amministrazione comunale sull’impianto sportivo di via Califano.

“Siamo soddisfatti della rapidità con la quale prosegue i cantiere per il rifacimento della tribuna centrale e per quella destinata agli ospiti – commenta il consigliere comunale Federico Cuomo – Nel giro di una settimana, è stato sostituito il rivestimento di cemento, eliminato il vecchio materiale e messo in opera il nuovo, prima di collocare le nuove sedute. Terminata questa fase, sarà effettuato il rifacimento del percorso che conduce alle tribune, della copertura e dell’impianto elettrico e idrico. Sempre in tema di sicurezza, sarà a breve sostituita la rete che confina con i campi da tennis. Ci auguriamo che, al massimo entro gli inizi del mese di aprile, il cantiere possa essere terminato”.