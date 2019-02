Sorrento calcio, sugli sputi la rettifica della Lega . Un errore del giudice sportivo della serie D che due giorni fa, nel comunicato stampa con cui ha reso note le ammende comminate al club rossonero a seguito del match perso in casa contro il Savoia domenica scorsa, ha motivato la sua durissima decisione facendo riferimento a degli sputi rivolti nei confronti di un assistente arbitrale. Un gesto a dir poco vergognoso e che, stando all’iniziale versione ufficiale, sarebbe stato addirittura commesso da parte di alcuni tesserati rossoneri.

Versione smentita seccamente dal Sorrento. E che adesso viene necessariamente corretta dallo stesso giudice sportivo che, facendo “mea culpa”, ha provveduto a diffondere un’errata corrige sul comunicato “incriminato”.

Si è trattato forse di un refuso. Nessun calciatore o dirigente del Sorrento, quindi, si è reso responsabile di sputi al guardalinee. Né tantomeno altri addetti ai lavori hanno commesso qualcosa del genere né ci sono in corso verifiche o indagini per individuare i responsabili. A finire sotto accusa sono esclusivamente i sostenitori rossoneri. O meglio, una sparuta minoranza di tifosi rossoneri che con il proprio comportamento non fanno altro che porre ulteriori ostacoli sul cammino della squadra nell’obiettivo salvezza. La ricostruzione ora confermata pure dal giudice sportivo è questa e il club e i propri tesserati sono completamente estranei alla vicenda. Se fosse passata una verità differente, è chiaro, per il Sorrento ci sarebbero stati pure gravi danni di immagine per una società modello da sempre esempio di correttezza in campo e fuori. Fatto sta che per i rossoneri non cambia la sostanza dei provvedimenti: visto che il campo Italia era già in diffida, la correzione doverosa sugli autori degli sputi non incide sulla squalifica dell’impianto di via Califano. Nella prossima partita casalinga in programma il 10 febbraio contro il Fasano bisognerà dunque disputare la gara a porte chiuse. Un’autentica beffa per i tanti supporters rossoneri corretti e che a questo punto saranno privati della possibilità di assistere al match e di sostenere la squadra di mister Enzo Maiuri in un appuntamento fondamentale per la corsa alla salvezza diretta. Fonte Salvatore Dare, Metropolis