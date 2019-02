Sorrento, arrestato ladro di biciclette: era il secondo furto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sorrento, hanno arrestato per il reato di furto aggravato e per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., V.G., 44enne di Nola.

I poliziotti, poco dopo le 15 di oggi, lungo Corso Italia Angolo Bico III Rota hanno notato l’uomo a bordo di una bicicletta elettrica, essendo già stato arrestato lo scorso 20 novembre sempre per il furto di una bici, è stato sottoposto a controllo. Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva asportato la bici poco prima in via Santa Maria della Pietà. Dal controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tutti sottoposti a sequestro.

Inoltre è emerso che l’uomo già era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Nola, e della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Sorrento. L’uomo è stato arrestato e la bicicletta restituita al proprietario.