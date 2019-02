Sorrento. Al via le letture tassiane della Gerusalemme Liberata al Museo Correale

Da oggi, 22 febbraio, le letture tassiane della Gerusalemme Liberata si svolgeranno al Museo Correale. Troveranno infatti casa nella Sala degli Specchi i prossimi appuntamenti della rassegna, partita a inizio gennaio e tenuta fino ad ora al Comune di Sorrento, organizzata dal Rotary Club di Sorrento, l’associazione Studi Storici Sorrentini, l’associazione Le Amiche del Museo Correale di Terranova, l’Unitre Penisola Sorrentina e l’International Inner Wheel di Sorrento, in collaborazione con il Comune sorrentino.

Sarà il Canto IV a dare il via alla lettura di oggi alle ore 17:00 con il commento del prof. Domenico Palumbo e lettura della sig.ra Sissa Iaccarino. Si continuerà poi di domenica alle ore 11:00 nelle date 17 e 31 marzo e, successivamente, 7 e 28 aprile 2019.

«Il fatto che il Museo Correale sia stato scelto come sede per le letture della Gerusalemme Liberata – commenta il Presidente Gaetano Mauro – non fa che riconfermare, con estremo piacere dell’intero Cda, il ruolo da protagonista che sta sempre più assumendo in campo culturale. “I Dialoghi del Correale” ideati lo scorso autunno e che hanno coinvolto Giancarlo Magalli, Oreste Lo Pomo, Rosanna Romano e Paride Leporace, continuano sotto altra veste con la riscoperta del Tasso attraverso la voce di studiosi e appassionati».