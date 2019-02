Sorpresa di San Valentino alla fidanzata, ma addobba con i cuoricini l’auto sbagliata

Palloncini a forma di cuore, rigorosamente rossi, e l’immancabile mazzo di fiori. Quanto di meglio e di più romantico una donna possa aspettarsi dal suo uomo nel giorno di San Valentino. L’omaggio diviene ancor più gradito se al romanticismo ci si unisce anche una buona dose di originalità ma forse, l’innamorato protagonista di questa singolare vicenda, di originalità ne ha aggiunta un po’ troppo. Già, perché, palloncini e fiori dovevano servire, evidentemente, ad addobbare l’auto della dolce metà. E in effetti, con grande cura i grossi cuori sono stati legati sul cofano e agli sportelli anteriori e il bouquet ben incastrato nel tergicristalli. Tutto perfetto, tranne un piccolo (grande) particolare. Era l’auto sbagliata. E’ successo a Martina Franca. La sorpresa, pianificata nei dettagli dall’amante modello, l’hanno ricevuta i due coniugi (una coppia di settantenni) proprietari della macchina che, una volta giunti davanti alla propria auto, dopo aver forse pensato (e forse sperato), almeno per un attimo, ognuno in un gesto d’amore dell’altro, si sono resi conto del grosso equivoco di cui erano divenuti involontari protagonisti. Una cosa è certa, per tutti gli interpreti di questa storia, resterà un San Valentino da ricordare.

di Eugenio Caliandro IL MESSAGGERO