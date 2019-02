Smartphone in mano, attraversa i binari senza guardare: 15enne travolta dal treno

Stavaed è stata. Evie Wright,lo scorso 6 marzo e in questi giorni è stato appurato che si è trattato di un incidente dovuto a una sua distrazione. Pare che la ragazza stesse controllando l’ora dal suo smartphone proprio mentre attraversava i binari ed è stata travolta dal treno in arrivo alla stazione.

Investe e uccide con l’auto una 12enne. Scende e scopre che è sua figlia

Inizialmente si è pensato a un sucidio ma non ci sono state prove a riguardo e risolutiva è stata la testimonianza di un passante che ha raccontato la scena. Evie era appena uscita da scuola ma purtroppo non è mai tornata a casa quel pomeriggio. Inutili sono stati i tentativi di soccorrerla. Dopo l’incidente è stata avviata un’indagine per valutare eventuali responsabilità del capostazione o del conducente, ma non è emerso nulla di sospetto.

La famiglia e i suoi amici sono rimasti profondamente scossi dalla perdita, come riporta anche il Daily Mail, Evie era una ragazza molto assennata e una studentessa promettente.