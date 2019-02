Sita: Lunedì 11 febbraio protesta dal Prefetto contro le linee autorizzare dalla Regione in Costiera Amalfitana

Veniamo a conoscenza che, dopo i diversi incontri tra le associazioni e la prefettura, sul problema viabilità in Costiera, il giorno lunedì 11 febbraio presso la prefettura di Salerno, il segretario Generale Alfonso Langella ha organizzato un presidio dei lavoratori del TPL operanti in costiera.

Inoltre, la prefettura sta predisponendo comunicati alle aziende interessate per programmare, subito dopo dimostrazione pubblica, una giornata di sciopero, così come prevedono le leggi in materia. per attenzionare a tutti i livelli questo problema.