Silvia Caruso ritorna in Costiera Amalfitana: shooting per l’influencer? – VIDEO

Torna in Costiera Amalfitana, Silvia Caruso, la bella influencer che attualmente su Instagram vanta oltre due milioni di follower. La modella e showgirl, ha infatti pubblicato nei giorni scorsi delle storie e un video che ha raccolto oltre 500mila like, specie dal pubblico maschile. Il video girato su un terrazzo della Divina, anche se è taggata la più nota Positano, sembra farci notare che era in corso uno shooting fotografico nei pressi di Conca dei Marini: infatti riconosciamo alle sue spalle l’inconfondibile Capo di Conca, in una giornata nuvolosa.

La procace Caruso, che ha letteralmente mandato in tilt i follower con gli scatti tra Positano e Sorrento, risponde ad ogni singolo seguace e a qualcuno ha manifestato il proprio amore per la Città del Tasso. L’affascinante modella è nota per la sua partecipazione a Sportitalia nello “Speciale Calciomercato”, accompagnando durante le trasmissioni Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. “La Belen Rodriguez italiana” è inoltre una grande sportiva e tifosa della Lazio.