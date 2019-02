Sicurezza: Cgil, nasce il Silf, il sindacato italiano lavoratori finanzieri*

Roma, 27 febbraio – “Nasce oggi il Silf, il sindacato italiano lavoratori finanzieri. Una prima conquista del mondo sindacale dopo la sentenza della Corte Costituzionale che garantisce la rappresentanza anche alle forze armate. A Francesco Zavattolo eletto segretario generale vanno i nostri auguri di buon lavoro”. A darne notizia il segretario confederale della Cgil *Giuseppe Massafra*.

“Il mio impegno personale – ha dichiarato Zavattolo – sarà volto alla costruzione di un sindacato che guardi ai bisogni dei finanzieri, e a garantire la giustizia sociale nel Paese”.

“Finalmente – ha ricordato nel corso dell’evento Massafra – anche i militari potranno godere delle libertà sindacali, per troppo tempo ingiustamente negate. Continueremo a impegnarci affinché la riforma venga approvata rapidamente, senza però snaturare le indicazioni contenute nella sentenza dello scorso aprile”.

In questo percorso si inserisce l’iniziativa di domani, 28 febbraio, dal titolo _‘Le nuove libertà sindacali fra i militari dopo la sentenza della Corte Costituzionale’_ che si terrà alle ore 9.30 presso la sede del Parlamento Europeo, in via IV Novembre 149. Le conclusioni verranno affidate al segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra.