Serie A; Juventus-Frosinone 3-0 Reti: nel pt 6′ Dybala, 17′ Bonucci. Nel st 18′ Ronaldo

Juventus-Frosinone 3-0 (2-0). Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini (25′ st Caceres), De Sciglio, Khedira (36′ Pjanic), Emre Can, Bentancur, Dybala, Mandzukic, Ronaldo (19′ Bernardeschi). (22 Perin, 21 Pinsoglio, 14 Matuidi, 18 Kean, 37 Spinazzola). All.: Allegri.

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano (38′ st Paganini), Chibsah (33′ st Gori), Viviani, Cassata, Molinaro, Ciano, Ciofani (13′ st Pinamonti). (75 Marcianò, 91 Iacobucci, 8 Maiello, 16 Valzania, 20 Trotta, 21 Sammarco, 23 Brighenti, 32 Krajnc, 33 Beghetto). All.: Baroni. Arbitro: Giua.

Reti: nel pt 6′ Dybala, 17′ Bonucci. Nel st 18′ Ronaldo. Angoli: 7 a 5 per il Frosinone. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Emre Can, Molinaro, Salamon, Cassata, Cancelo e Capuano per gioco scorretto. Spettatori: 37.294 (Presenti: 10.570. Abbonati: 26.308. Ospiti: 416). Incasso 2.084.889,00 euro. ANSA