Serie A, Frosinone-Roma 2-3. Di Francesco: ‘Bravi a reagire e voler la vittoria’ Dzeko decide al 95′. Giallorossi a -1 da zona Champions

Frosinone-Roma 2-2 (1-2) in un anticipo della 25/a giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Ciano al 5′, poi pari di Dzeko (30′) e vantaggio di Pellegrini (31′). All’80’ Pinamonti firma il 2-2 e all’ultimo minuto del recupero, il 95′, arriva il gol vincente all’ultimo resiro di Dzeko. Giallorossi ad un punto dal Milan in zona Champions.

Preferisco un modo differente di arrivare ai tre punti, le condizioni del campo e il vento hanno influito. Abbiamo fatto tanti errori ma abbiamo voluto vincerla fino alla fine. Dobbiamo iniziare a giocare per 90 minuti, ma siamo stati bravi a reagire e a voler la vittoria”. Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco sintetizza così la vittoria all’ultimo respiro dei giallorossi. “Il secondo gol è arrivato perché abbiamo letto male una situazione con De Rossi. Certe partite non vanno gestite. Non dipende dal sistema di gioco, ma dall’atteggiamento. Dobbiamo migliorare, ma certe prestazioni alla lunga non pagano”. La nota positiva sono Dzeko e Pellegrini. Pellegrini che crescita ha avuto? “Lo sto alternando da trequartista a mezzala, è diverso da Zaniolo – aggiunge Di Francesco ai microfni di Dazn – Nel secondo tempo è stato un po’ lezioso anche lui e mi ha fatto arrabbiare. Poi su di lui c’era un fallo che l’arbitro non ha visto. E’ un centrocampista completo”.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Frosinone-Roma 2-3: al 50′ st, De Rossi verticalizza per El Shaarawy, palla in mezzo per Dzeko che con la pancia appoggia in rete.

Frosinone-Roma 2-2: al 35′ st, Roma infilata in contropiede, col neoentrato Pinamonti che chiude triangolo in

velocità’ con Ciano

Frosinone-Roma 1-2 fine pt: 5′ Ciano, 31′ Dzeko, 32′ Pellegrini. Ottimo Frosinone e Roma molle, ma l’uno-due giallorosso e’ letale

Frosinone-Roma 1-2: 32′ pt, tap-in di Pellegrini, in scivolata, dopo che Sportiello aveva deviato un diagonale di El Shaarawy

Frosinone-Roma 1-1: al 30′ del pt, Dzeko sfrutta una dormita di Goldaniga e trafigge Sportiello con un destro sporco all’angolino

Frosinone-Roma 1-0: 5’pt, pasticcio Nzonzi-De Rossi, Ciano indovina sinistro di prima intenzione da fuori area, Olsen non trattiene.

