Salerno . Nell’ambito di mirati servizi organizzati e ripetuti nel tempo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia salernitana, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, nella serata di mercoledì 20 febbraio, hanno effettuato un servizio di prevenzione e osservazione nella zona dell’Università degli Studi di Salerno a Fisciano (SA).

Verso le ore 18,30 gli investigatori all’uscita autostradale proprio di Fisciano hanno intercettato un’autovettura con targa spagnola e con alla guida un soggetto, già noto agli investigatori come spacciatore di sostanze stupefacenti, il quale, non accorgendosi di essere pedinato dalla polizia, era giunto fino alla città a Fisciano fermandosi in una strada della zona residenziale, in prossimità di uno stabile per poi accedere a piedi nella zona sottostante l’edificio, all’interno di un garage di box condominiali.

Gli Agenti sono intervenuti trovando il ragazzo all’interno di un box mentre era intento a frugare in un borsone dove erano nascosti 10 bustoni di cellophane trasparente contenenti quella che poi è risultata essere marijuana. Un quantitativo importante, di 10 chili e mezzo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Salerno – Fuorni, in attesa del giudizio di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria