Sequestro Ciro Cirillo, Rosetta Cutolo: “Qua venivano i politici, andavano tutti da mio fratello”

A 37 anni dal sequestro Ciro Cirillo sono ancora tanti i misteri sulla trattativa che in 89 giorno portò alla liberazione dell’assessore democristiano. Trattativa nella quale ebbe un ruolo fondamentale la camorra di Raffaele Cutolo. Cutolo avrebbe prestato il suo aiuto anche nel sequestro Moro ma in quel caso lo stato preferì non trattare. Dopo oltre 30 anni di silenzio Rosetta Cutolo, sorella del “professore”, il boss di Ottaviano parla ai microfoni di Sandro Ruotolo e conferma: “I politici da mio fratello avevano campo libero”.

https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XFbHm-SwPNW2kSvt