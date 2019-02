Il secondo Trofeo Capri Watch Rodeo Open all’Accademia Tennis Napoli supera nel successo di partecipanti e di risultati tecnici il primo evento disputato a gennaio e incorona vincitori i “seconda” gli atleti campani Pietro Manola e Antonella La Cava, confermandosi la grande novità del calendario di inizio 2019 del tennis campano. In un torneo con oltre cento iscritti tra maschile e femminile, tanti i tennisti di seconda categoria al via. Nel torneo maschile affermazione della testa di serie numero 4, Pietro Manola, capace di superare in semifinale il favorito numero 1 Giuseppe Caparco 4-2 2-4 10-8, prima di battere in finale il sorprendente Domenico Cocco, 4-1 4-0. Nell’altra semifinale Cocco piegava Roberto Nazzaro 4-0 4-1. Nella gara femminile Antonella La Cava vinceva il Trofeo Capri Watch superando in semifinale Veronica Del Piano 5-4 5-4. In semifinale si piazzavano Simona Caputo e Chiara Lanzetta. Da ricordare che i tornei con formula Rodeo si disputano nell’arco di soli tre giorni e con set a 4 e non a 6 games come di consueto. E sul 4-4 si disputa sempre un tie break decisivo a 10 punti.

