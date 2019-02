A scuola di Biologia nel Parco Marino di Punta Campanella, aperte le iscrizioni per i corsi di giugno

Tutto pronto per la nona edizione del corso rivolto a studenti e appassionati. Una settimana in costiera tra immersioni,lezioni didattiche e serate a tema.

Un’intera settimana da trascorrere tra immersioni, paesaggi mozzafiato, lezioni con docenti universitari e piacevoli serate a tema. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo Corso di Biologia Marina, giunto alla nona edizione. Il corso, rivolto a studenti, laureati o appassionati del mare, si svolge, come di consueto, nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella dal 24 al 29 giugno. Unico requisito richiesto il brevetto sub. A tenere le lezioni docenti universitari e sub esperti, tra cui Giovanni Fulvio Russo e Roberto Sandulli, docenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, e Guido Villani dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del C.N.R. di Pozzuoli.

Il corso ha come obiettivo lo studio dell’ambiente marino, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat presenti nell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Sarà svolto attraverso lezioni frontali, immersioni subacquee, laboratori didattici e sedute di approfondimento tematico. Il costo di 350euro prevede 56 giorni in pensione completa, 5 immersioni dalla barca, materiali didattici e attestato di partecipazione valido per l’acquisizione di crediti formativi universitari. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Info: www.puntacampanella.org