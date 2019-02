La minoranza di Progetto Scala, nei giorni scorsi ha recapitato all’Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Scala, il dott. Adriano Forino, un interrogazione sulla mancata concessione del patrocinio gratuito ad un evento culturale di grande importanza, organizzata dalla Pro Loco della Città del Castagno. L’evento in questione è “Duomo di San Lorenzo e la Diocesi di Ravello-Scala”, una giornata di studi sulla sede vescovile di Ravello-Scala, che si inseriva in un calendario di eventi che celebrava i duecento anni della sua soppressione.

Questa manifestazione seguita anche da Positanonews, ha avuto una grande adesione: dall’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, all’EPT (Ente Provinciale per il Turismo) di Salerno, dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e non per ultime le due parrocchie di Ravello e Scala. Progetto Scala chiede al sindaco Luigi Mansi e all’assessore Forino, come mai il patrocinio gratuito è stato concesso nello stesso periodo per l’ottava edizione della gara podistica Ravello-Scala e al laboratorio teatrale organizzato dal circolo Anspi “Gerardo Sasso” e non a tale evento culturale. Forse saranno certi dissidi del sindaco Mansi verso alcuni componenti della Pro Loco? Per ora non ci resta che attendere la risposta dai destinatari dell’interrogazione.