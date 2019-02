Scafati: Rapina in macelleria. Quasi dieci mila euro di bottino

Stava chiudendo per andare in banca a versare l’incasso della settimana precedente, il titolare di una macelleria di Scafati, quando tre rapinatorihanno fatto irruzione sparando contro una delle vetrine per farsi consegnare i contanti, circa 10.000 euro.

Il raid questa mattina intorno alle 13, in via Poggiomarino.

Secondo gli inquirenti si tratta di un colpo pianificato: i malviventi erano a conoscenza del fatto che il proprietario dell’attività commerciale era solito a depositare i suoi soldi in banca il lunedì mattina. Di conseguenza, sapevano di trovare il bottino nel registratore cassa quando hanno agito. Ne sono convinti gli investigatori che stanno cercando di identificarli. FRANCESCA SALEMME LIRATV