Sarno, scoperto market della droga. Otto nei guai, due gli arrestati.

Quattro persone deferite in stato di libertà, altre quattro destinatari di misure cautelari per detenzione e spaccio di droga.

Oltre 7 kili di cocaina e 18,5 di hashish, due pistole. Stamane i Carabinieri hanno arrestato una coppia di Sarno, 42 e 40 anni, per detenzione di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Misura restrittiva per la coppia disposta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che, con l’ausilio del Reparto territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, ha disposto ad ulteriori due presunti complici, il divieto di dimora a Sarno per un 54enne e obbligo di firma per un 31enne. Sequestrato anche un fuoristrada e una moto.

Le indagini sono state avviate nel luglio 2018 attraverso accertamenti patrimoniali hanno portato anche al sequestro preventivo dell’abitazione principale della coppia e di una polizza assicurativa per un valore complessivo di 500mila euro.

fonte ANTONIO LOELE LA REDAZIONE