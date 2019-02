Sapri, albero abbattuto dal vento crolla su auto Anche un incendio in zona, ore d’ansia

Ancora problemi per il maltempo a Sapri. In Villa Comunale è caduto un albero secolare. Si tratta di un pino che ha travolto delle auto in sosta. Fortunatamente nessun ferito. Alberi caduti anche in località Brizzi, Santa Croce e sulla SS18.

Altre problematiche sono segnalate in Via Cassandra e all’Auditorium cittadino. A Via Kennedy, invece, caduto un palo dell’elettricità. In corso operazioni di messa in sicurezza della zona con Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Il Sindaco di Sapri Antonio Gentile invita i cittadini ad uscire di casa solo per urgenze reali, a tutela della propria incolumità e degli operatori che sono al lavoro per rimuovere le criticità”.

Il problema più grande, attualmente, è un incendio divampato in località Ginestre, tra Sapri e Villammare. Il forte vento rende complesso l’intervento.

