Sant’Agnello. Se vi trovate al ristorante Stelluccia per gustare un ottimo pranzo non potete non provare il tradizionale migliaccio di Carnevale cotto nel forno a legna e fatto con semola, zucchero, ricotta, uova, canditi (a piacere), uva passa e pinoli. Una ricetta della nostra tradizione che, vi assicuriamo, merita di essere assaggiata. Quindi, mentre ci gustiamo la nostra fetta di migliaccio, vi consigliamo di fare un salto alla Stelluccia dove potrete gustare anche tantissimi altri piatti in un ambiente familiare e piacevole.