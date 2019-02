Sant’Agnello: Sagristani lancia un video in stile M5S. Presto lavori pubblici per piano da un totale di 29milioni

Un filmato in tipico stile Cinquestelle.

Anche perché condito dall’immancabile slogan contro le fake news. Precisazioni doverose: il protagonista non è grillino, parla fluentemente in lingua italiana senza inciampare in strafalcioni clamorosi né culla ambizioni di governo seppur abbia molta più esperienza degli attuali inquilini di Palazzo Chigi. Eppure, come scrive Metropolis, Piergiorgio Sagristani, il sindaco-bulgaro rieletto per la quarta volta in vent’anni con il quasi 80 per cento dei voti appena lo scorso giugno, si rivolge alla sua “nazione”, Sant’Agnello, in tre minuti scarsi diffusi sui social. Lo fa con un video, «è il primo, sarà un ciclo» evidenzia dinanzi alla telecamera dello smartphone, in cui fa il punto della situazione per il futuro. Parla principalmente di opere pubbliche e progetti, vuole combattere le (presunte) bufale che circolano anche su Facebook magari attraverso profili finti e corvi da tastiera. E si mostra orgoglioso: «Stiamo lavorando tanto».

Il sindaco interviene dopo l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, un dispositivo di sette pagine zeppo di interventi e prospetti che, messi insieme, offrono la cifra monstre di 29 milioni di euro. Un libro dei sogni? Forse. Però Sagristani vuole metterci la faccia:

«In primis abbiamo il progetto della nuova scuola media. C’è stato un finanziamento del ministero dell’istruzione pari a cinque milioni di euro, a cui aggiungeremo fondi comunali. Il progetto costa otto milioni di euro. Stanno partendo tutte le procedure per la gara che dovrà essere affidata entro agosto».

Spazio poi all’immobile di via Diaz: «Abbiamo un piano che prevede nuovi appartamenti nella zona superiore. Saranno case comunali per le famiglie disagiate. Oltre a ciò faremo delle attività commerciali per rilanciare il borgo di via Angri. E’ un progetto che sarà finanziato entro tre mesi – dice Sagristani – Non dimentico le strade: sta partendo la gara per il riasfalto di viale dei Pini, via Balsamo e via San Vito. A breve arriveranno anche centomila euro dal ministero dell’Interno per rendere l’arteria del cimitero più sicura». Si chiude sul rione Cappuccini: «Abbiamo già i fondi, creeremo un belvedere bellissimo». Il video termina qui, probabilmente tagliato, con Sagristani che in appena 11 ore ha ottenuto oltre 100 like, 30 commenti entusiastici e una ventina di condivisioni.