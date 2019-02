Sant’Agnello. Rocco “Sagristani circondato da persone di dubbia fama..”. Housing, rifugio per cani e l’albergo-ospizio

Sant’Agnello. Chi lo ha detto che Gennaro Rocco, attualmente Presidente del Consiglio, eletto per Sant’Agnello Ora x, ha deposto le armi? Abbiamo avuto il piacere di dargli un passaggio per Sorrento e scambiare quattro chiacchiere. Appunto, chiariamo, quattro chiacchiere e non un’intervista. Giusto per sgomberare il campo da qualsiasi possibile critica. Ma , dopo oltre 30 anni di giornalismo, ci sono bastate per capire che Rocco si sta muovendo. Che ci dice dell’housing sociale e del rifugio per cani? “C’è poco da dire, per l’ Housing Sociale dobbiamo aspettare le risultanze delle indagini della Procura di Torre Annunziata , per il rifugio per cani rimangono le perplessità, ma non solo per quello.. ” E per cosa? “Per un’albergo a più piano che sta sorgendo nelle vicinanze, quello che doveva essere un ospizio.. ” E cosa farai? “Si può fare poco, ci sono autorizzazioni della Soprintendenza di Napoli ..” Appunto, la Soprintendenza e gli uffici comunali , ma è tutto in regola? “Al momento sto facendo delle interrogazioni su varie autorizzazioni urbanistiche che non mi convincono..” Ma come mai ci sarebbero operazioni dubbie secondo te? “Sagristani si è circondato da persone di dubbia fama, ma sta già provvedendo..”