Il Sant’Agnello ribalta e vince

I biancazzurri mettono il cappello alla gara al 90’

Nella ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese cede nuovamente in casa, stavolta al Sant’Agnello ma sempre in rimonta. Per le zebrette è la quinta sconfitta consecutiva e la corsa salvezza si complica notevolmente. Ai bianconeri non è bastato il primo centro di Campione con la maglia della Battipagliese. Il Sant’Agnello, infatti, ha dapprima trovato la rete del pari con Ascione e poi la zampata vincente al 90’ con Nocerino.

Questa la cronaca del match:

PRIMO TEMPO

4’ Asante va alla conclusione dal limite, la palla fa la barba al palo

7’ GOAL BATTIPAGLIESE: cross di Senatore, testa di Cesaro, respinge Formisano e tap in vincente di Campione

19’ sponda di Campione per Cesaro che prova la conclusione a giro dal limite, palla alta

25’ GOAL SANT’AGNELLO: punizione di Mosca, respinge Borrelli e tap in vincente di Ascione

26’ conclusione strozzata di Senatore, palla fuori

28’ De Angelis serve Iommazzo in area di rigore che prova la conclusione di prima intenzione, palla alta

44’ conclusione di Asante dal limite sulla ribattuta del portiere, palla alta

46’ conclusione di Campione strozzata, parata di Formisano

SECONDO TEMPO

1’ colpo di testa di Piacente sugli sviluppi di un corner, palla alta

8’ Lauro si invola da solo verso l’area di rigore bianconera e prova la conclusione in diagonale, Borrelli si allunga e para

16’ doppia parata di Formisano sulle conclusioni ravvicinate di Campione e Guerrera

34’ lancio a scavalcare la difesa per Blasio che aggira il portiere ma in precarie condizioni di equilibrio manda fuori

38’ punizione di Mounard per l’inserimento di Iommazzo che va al tiro, palla fuori

45’ GOAL SANT’AGNELLO: rimessa laterale che serve Mosca che entra in area e trova l’inserimento di Nocerino alle spalle che insacca di prima intenzione

Questo il tabellino del match:

BATTIPAGLIESE 1

SANT’AGNELLO 2

RETI: 7’p.t. Campione, 25’p.t. Ascione, 45’s.t. Nocerino

BATTIPAGLIESE: Borrelli, Squillante, De Angelis, Blasio, Iommazzo, Casale, Senatore, Corsaro (dal 26’s.t. Mounard), Campione, Asante, Cesaro (dal 7’s.t. Guerrera). A disposizione: Primadei, De Martino, Toscano, Rocchino, Cappuccio, Lamberti, Soleman. Allenatore: Fusco

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alesio, Di Donna, Frulio (dal 10’s.t. Liguori), Fiorentino, Mosca, Ascione (dal 34’s.t. Nocerino), Lauro (Dal 47’s.t. Guadagno). A disposizione: Zurino, Di Giulio, Perna, Miele, Tizzano. Allenatore: Serrapica

ARBITRO: Signor Russomando di Salerno

NOTE: Ammoniti: Piacente e Lauro. Calci d’angolo: 3 a 2 per la Battipagliese. Recupero: 2’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 300 circa.

Fonte battipagliese1929.it