Sant’Agnello. Prorogato al 10 settembre 2019 il termine per la realizzazione del canile a Trasaella

A Trasaella, frazione del Comune di Sant’Agnello, ancora si attende la realizzazione del canile. Il permesso per costruire doveva scadere lo scorso 9 luglio, ma è stata concessa una proroga fino al prossimo 10 settembre. Infatti, il legale della Fondazione “Villaggio dei amici dell’uomo”, lo scorso 27 giugno, quando mancavano quasi due settimane alla scadenza del permesso, formulava una richiesta di proroga di un anno non essendo riusciti a completare i lavori a causa di difficoltà tecniche e di problemi legati al maltempo che avrebbe rallentato la tabella di marcia. Il 25 ottobre 2018 il geometra Francesco Ambrosio, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Agnello, concedeva la proroga di nove mesi. Quindi, essendo il permesso scaduto il 9 luglio 2018, il nuovo termine sarebbe dovuto essere quello del 9 aprile 2019. Invece, come data di scadenza della proroga, viene fissata la data del 10 settembre 2019, cinque mesi in più rispetto ai nove previsti. Come si sia arrivati a quest’ultima data non si sa di preciso, ci auguriamo però che venga rispettata e che entro la fine della prossima estate Trasaella abbia finalmente il proprio canile.