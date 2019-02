Sant’Agnello. Negri, patron della squadra della Penisola Sorrentina, chiarisce la vicenda l’annullamento della partita fra Sant’Agnello e Costa d’ Amalfi . La squadra della Costiera amalfitana era arrivata nel pomeriggio in Viale dei Pini , dopo aver attraversato Piano di Sorrento devastata dal vento, per trovarsi il campo chiuso e con un post sulla propria pagina lamentavano la possibilità di giocare con commenti che parlavano del possibile 2 a 0 a tavolino. “Il sindaco Piergiorgio Sagristani ha fatto ordinanza debitamente comunicata e la nostra società ha comunicato prima telefonicamente, poi ufficialmente , al Costa d’ Amalfi e alla Lega Calcio il problema sorto per pubblica incolumità”. Dunque resta un mistero sul perchè la squadra della Costiera amalfitana è partita da Maiori per farsi la trasferta se già avvisata, ma che la squadra fosse in Penisola è attestato dalla loro stessa pagina facebook. Appena ci sarà la prossima partita vi terremo informati.