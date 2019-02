Sant’Agnello, messa in sicurezza scuole: approvati interventi. Chiesti fondi regionali

La giunta comunale di Sant’Agnello ha approvato interventi di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni istituti scolastici del territorio. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Sarebbero ben quattro le scuole da mettere in sicurezza e per questo il Comune ha stabilito e approvato progetti per un totale di 450 mila euro. Progetti che non saranno interamente finalizzati attraverso le casse comunali, ma verrà chiesto un contributo regionale che si ipotizza possa essere di circa 200 mila euro totali.

Come ricordiamo, la Regione Campania ha fatto sapere di aver previsto una graduatoria la fine di concedere dei fondi per la messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici del territorio: fino a dicembre scorso si parlava di 64 istanze finanziabili ricevute dalle Amministrazioni provinciali per un importo pari a € 4.467.337,43. Anche il Comune di Sant’Agnello ha proceduto con la richiesta di finanziamento per quanto riguarda la messa in sicurezza di quattro edifici scolastici, ovvero: l’istituto cittadino Gemelli (qui servirebbero circa 200 mila euro), la scuola Gigliola Fiodo (servirebbero 61 mila euro), istituto Ciampa (53 mila euro necessari) e la scuola in zona Colli di Fontanelle (130 mila euro circa).

Il massimo del finanziamento ottenibile è di 50 mila euro a istituto: “il Comune si impegna a cofinanziare la parte rimanente con fondi propri, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza alle norme antincendio dei plessi scolastici di pertinenza”.