Sant’Agnello. Insulti al sindaco Sagristani al Comune. L’aggressività dilaga

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Qualche giorno fa gli insulti al sindaco Piergiorgio Sagristani, da un uomo, non ancora denunciato dal primo cittadino, che era andato negli uffici tecnici per una pratica edilizi, poi le offese e le denigrazioni sui social network , facebook e quant’altro. La politica sulla costa di Sorrento, ma in generale, sta degenerando, l’aggressività dilaga. La polemica e la critica non può trasformarsi nelle esternazioni di volgarità e violenza verbale che sta imperando, gli haters virtuali diventano anche reali e questo è il guaio, la gente perde coscienziosità e consapevolezza