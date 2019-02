Sant’Agnello: Disagi al servizio anziani dell’asl. La denuncia di Franco Cuomo

«Il Servizio di Riabilitazione Anziani al Distretto 59 di Sant’Agnello viene gestito in maniera inefficiente, disorganizzata e senza alcuna programmazione. Con la più indegna indifferenza e mancanza di sensibilità e rispetto verso anziani sofferenti e quasi tutti inabili, non autosufficienti e allettati, e verso i loro parenti, già alle prese con compiti così gravoso». Queste le pesanti parole del professor Franco Cuomo di Vico Equense, molto conosciuto in penisola sorellina per il suo impegno di coordinatore dei Vas, i Verdi Ambiente e Società. Ma quella che Cuomo racconta su Metropolis, in un esposto denuncia sottoscritto anche da altri cittadini, è un’esperienza comune, appunto, a molte altre persone. Accomunate dal fatto di essere utenti o parenti di persone che hanno bisogno del Servizio di Riabilitazione Anziani.

«Stamattina, alle 8.20 (ieri ndr) – racconta Cuomo nel suo esposto denuncia – sono arrivato al servizio in questione, per quella che il sottoscritto ritiene essere una aberrazione gestionale: in pratica, mia madre 94enne, non autosufficiente e già inserita in Adi (Assistenza Domiciliare Integrata), a causa di dimagrimento non può più usare la taglia L e abbisogna di taglia M dello stesso presidio sanitario che riceve bimestralmente. Per avere le stesse mutande, solo di una misura più piccola, è stato necessaria una visita domiciliare del geriatra, che è venuto dopo quasi quattro mesi, il quale ha preso atto della cosa, ha certificato, rilasciando un modulo fotocopiato col suo timbro e firma, e mi ha detto di consegnarlo al Servizio Riabilitazione, facendo anche il nome dell’impiegata alla quale avrei dovuto consegnarlo. Stamattina alle 8.20 ero lì, ma davanti a me c’erano già 27 persone che stavano aspettando dalle 6.45 (ignoro se a quell’ora erano fuori dai cancelli o dentro). Una signora all’ingresso che era lì per gli stessi motivi di tutti, segnava con buona volontà su un foglietto i nomi, tentando di organizzare il turno, con il rispettivo numero crescente». E sin qui, nonostante la burocrazia che rende complicate anche cose in teoria semplici, nulla di male. Ma poi, come racconta Fusco, la situazione è degenerata. Motivo? Lo scontro tra “autogestione” e ufficialità.