Sant’Agnello. Ci lascia Mario Fiorino Migliorino, autista. Aveva 76 anni

Sant’Agnello. Circondato dall’affetto dei suoi cari improvvisamente si è spento Mario Fiorino Migliorino, di 76 anni, autista. A darne il triste annuncio la moglie Carmela, i figli Massimo e Luigi, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i nipoti. Le esequie muoveranno giovedì 28 febbraio alle ore 10.00 dalla casa dell’estinto in via M.B. Gargiulo n. 25 per il Santuario di San Giuseppe in Sant’Agnello. La redazione di Positanonews esprime sentite condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.