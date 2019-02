A Sant’Agata sui due Golfi, nello specifico in Via Nastro Azzurro, un cavo della corrente è caduto sulla strada per colpa delle fortissime raffiche di vento.

Ora si trova sulla strada e si consiglia di usare la massima prudenza per chi dovrà percorrere o sta percorrendo questa strada.

In più molti arbusti e cespugli si trovano sulla carreggiata ed il vento li sta spostando da una parte all’altra. Sulla zona stanno intervenendo gli operatori competenti.