Sintonizzatevi su Rai Uno diretta all’Ariston di Sanremo domenica mattina alle 9,30, vedrete Stefano Pieri ” Lo Psicologo della Strada” Chiamato cosi’ da tutti per la diversita’ del personaggio, rispetto a quello classico, seduto in scrivania che aspetta di fare la sua seduta in ufficio, Lui va dove lo porta il cuore, dalle alternanze nei licei piu’ in, alle scuole di Saviano con i ragazzi che vivono il disagio della loro societa’, Un personaggio camaleontico che poi il Sabato Mattina su Rai1 con la sua aria perbene accento nordico romano, partecipa al salotto per le problematiche degli ascoltatori. Ed il giorno dopo sul treno per raggiungere un nuovo caso. Domenica prossima riflettera’ all’Ariston la tematica della musica e, ci concede quanche battuta:

“La musica permette di sentire dentro emozioni diverse per comunicare all’infinito ai giovani con parole che possono diventare terapeutiche, insomma un risveglio delle passioni recondite, un risveglio di anime e dei sensi, perchè le note rimangono nel tempo, nel momento e nella melodia del ritornello che ti ritorna in mente x sempre”. Sanremo inteso come la storia delle nostre epoche e delle aspettative degli Italianio in quei momenti particolari.

Stefano Pieri abbiamo avuto modo di apprezzarlo noi di Positanonews quando è venuto qui in Penisola Sorrentina, nella nostra sede a Piano di Sorrento e all’alberghiero De Gennaro di Vico Equense, presieduto da Salvador Tufano, dove ha portato avanti eccezionali progetti; disponibile, preparato sulla strada e sulla psicologia, sicuramente il Festival della Canzone Italia di Sanremo con Claudio Baglioni, quest’anno avra’ una nota in piu’.