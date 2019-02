Sanremo che noia con Baglioni. Chi l’ha visto? Ma tutti ne parlano su Facebook . Questo è in sintesi l’impressione che se ne ha, Baglioni compassato come la tipa, si salva un pò Claudio Bisio , ma è un Sanremo compassato di cui però si parla spesso sui social network, mo con uno sfottò, mo con un post critico , comunque sentiamo che scrive su Il Mattino di Napoli Federico Vacalebre che di musica ne capisce

La nave va, ma, per paura che poi qualcuno le faccia trovare i porti chiusi, meglio correggere la rotta. In realtà, era tutto già previsto: dopo la prima serata, così infarcità di concorrenti da lasciare poco spazio per altro, nella seconda Baglioni torna (quasi) alla formula del suo Sanremo n.1, costruendo l’intero show intorno alla sua carriera, dalla «Noi no» iniziale alle stentate gag sulla punteggiatura dei suoi testi, e, soprattutto, si mette in ballo in prima persona, torna a duettare con tutti, quest’anno però non più i suoi hit, ma quelli altrui: con Fiorella Mannoia ecco «Quello che le donne non dicono», con Riccardo Cocciante una «Margherita» di cui il cantautore vietnamita è sempre stato gelosissimo, con Marco Mengoni «L’essenziale» e le «Emozioni» di Battisti, con una Virginia Raffaele che senza maschere non riesce ancora ad essere se stessa doppia un celebre numero di Lelio Luttazzi con Sylvie Vartan, «Il mio tipo ideale», quasi a continuare l’omaggio alla migliore tv ancient regime iniziato con il Quartetto Cetra, anche per mitigare la rottamazione generazionale messa in atto dal cast, che potrebbe risultare respingente per il pubblico più tradizionalista, zoccolo duro dell’evento festivaliero.

In sintonia, il ritorno dell’Uomo Un Tempo Chiamato Sanremo, del figliol prodigo che visse l’Ariston come casa sua, accolto da una puntuale standing ovation. Pippo Baudo è rivitalizzato dalla doppia ospitata, ma anche lui sfruttato poco da scelte autorali che non brillano, che non mordono, che al massimo riescono a far sorridere, mai ridere.

Sembra questo il vero problema di questo Sanremo bis baglioniano, più del pasticciaccio brutto delle classifiche parziali: dopo la prima, demoscopica, che sembrava lanciare con Ultimo, Irama e Il Volo anche Silvestri e Cristicchi verso la lotta per la vittoria, a rimescolare le carte arriva quella della sala stampa, in attesa di quella, più pesante del televoto. Gli ascolti vanno, non replicano e non potrebbero (non solo per l’assenza di superFiorello) il record dell’anno scorso, ma, visto anche l’assottigliarsi della platea televisiva, sono più che buoni. Una media di 10.086.000 spettatori e uno share del 49.5% per Raiuno, contro gli 11.603.000 e il 52,1 del 2018. Un milione di teleutenti in meno, due punti di percentuale in meno, ma comunque siamo agli apici delle ultime edizioni, con sfondamenti sul pubblico giovanile, soprattutto quello femminile, e su quello laureato, categorie abitualmente lontane da Raiuno.

Ma anche categorie che difficilmente torneranno sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini per la paura di rivedere numeri di varietà come quello di Claudio Bisio e Michelle Hunziker, impegnati in un centone canoro sulla «lega dell’amore» davvero fuori fuoco o come il sequel dello sketch in bianco e nero sulla famiglia Adams che minaccia di diventare un tormentino. Nemmeno l’avere la metà di concorrenti in gara – gli altri dodici sfileranno stasera – alleggerisce il tono, ma, soprattutto, quello che manca è il ritmo, il brio. Va bene il tenere i piedi in due scarpe, il dare ai giovani la gara e ai matusa – parola dell’altro millennio, certo, ma ci capiamo – un amarcord del teleshow del sabato sera, ma qualcosa non ingrana, nemmeno le polemiche scaldano davvero. Salvini manda a dire che lui canticchia «Questo piccolo grande amore» sotto la doccia, ma il Claudillo gli risponde cantandola a piena voce, con l’Ariston, e, c’è da scommetterci, l’Auditel, che impazziscono, prima di finire nelle grinfie degli sproloquianti Pio e Amedeo. Salvatore Margiotta, senatore Pd membro della commissione di Vigilanza, teme l’irruzione in scaletta di spot su Reddito di cittadinanza e Quota 100, ma a lui non risponde nessuno.

Il resto conferma quanto visto nella maratona iniziale, con Achille Lauro («Rolls Royce») ha un riff simile a quello di «1979» degli Smashing Pumpkins, ma è difficile parlare di plagio; Silvestri e Rancore («Argento vivo») entrano con lucida e voluta ferocia nelle case italiane per parlare dei muri che dividono genitori e figli adolescenti; Nek trova più concentrazione, e supporto tecnico, per la sua «Mi farò trovare pronto»; Ghemon gioca all’ital soul con «Rose viola»; Loredana Bertè («Cosa ti aspetti da me») si gode la scoperta di essere tornata davvero in gara, e magari anche in zona podio; una sexyssima Paola Turci («L’ultimo ostacolo») si gode l’impaginazione orchestrale della sua canzone, elegante, ma meno centrata del solito.

L’«Habanera» della Raffaele ipotizza per le prossime serate qualche momento spettacolare in più, il premio alla carriera in memoria di Pino Daniele va in onda a notte fonda, avrebbe meritato altro spazio ed altra impaginazione, «Un’altra luce», suggerisce il titolo della canzone veracissima di Nino D’Angelo e Livio Cori, attesi stasera ad una prova più lucida, e meno disturbata da carenze di acustiche, della prima manche.