Sanremo, fesso chi vota! Ultimo e Mahmood hanno svelato il re nudo, il pubblico non conta un cavolo. Ricordate il “Fesso chi legge”? Ebbene ora sarà “Fesso chi vota” o “Chi vede” . La cosa divertente di questo Sanremo è che ha messo in luce il vero meccanismo del Festival della canzone italiana, vince chi fa gioco al “sistema”, che poi può essere o meno bravo non conta, non si tratta di dire se è più bravo l’uno o l’altro, ma semplicemente emerge che qualsiasi sia la manifestazione popolare, e in questo caso era inequivocabile, non conta rispetto alla volontà di una sparuta giuria. Sarà quel che sarà, diceva una famosa canzone.. Infatti, sarà qualsiasi cosa, ma alla fine chi deve decidere il vincitore lo fa a dispetto dei tanti fessi che perdono tempo e soldi a votare.. Questa cosa evidente ai più ora è ancora più chiara, poi c’è a chi piace essere presso per fesso e continuerà a votare, ma son fatti suoi…