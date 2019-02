Un pezzo di Costiera Amalfitana alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Sergio Vitale, la tromba di Vietri sul Mare, componente dell’orchestra della Rai, in queste serate impegnato al Teatro Ariston. Vitale, 49 anni e cresciuto nella Città della Ceramica, suona la tromba dall’età di sette anni: ha portato avanti la sua passione per la musica trasmessa dal nonno, conseguendo il diploma col massimo dei voti al Conservatorio Martucci di Salerno.

Sergio Vitale una volta trasferito a Roma, ha intrapreso una grande carriera come musicista: oltre a far parte dell’orchestra del Festival di Sanremo, il vietrese ha lavorato con artisti come Laura Pausini, Lucio Dalla, Katia Ricciarelli, Renato Zero, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Gloria Gaynor, Gigi D’Alessio e Riccardo Cocciante.

Vitale è uno dei vanti del conservatorio musicale salernitano, dotato di grande tecnica e particolarmente versatile. La tromba di Vietri ha guidato spesso le trombe delle Big Band italiane: dalla Iodice e Corvini a quella di Demo Morselli, da Dino e Franco Piana a quelle di Gianni Ferrio e Renato Serio.