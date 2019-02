Sanremo 2019: Qualche Spoiler della prima serata

Una standing ovation ed un lungo applauso in ricordo di Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni ha aperto, al Teatro Ariston di Sanremo, la conferenza stampa che dà ufficialmente il via alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. In sala stampa, oltre al direttore e vicedirettore di Rai 1 Teresa De Santis e Claudio Fasulo, i conduttori del Dopofestival Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto e i due conduttori di Prima Festival, Simone Montedoro e Anna Ferzetti che hanno svelato alcune delle sorprese che ci aspetteranno. A loro si è unita la scenografa del Festival, Francesca Montinaro.

«Ringrazio tutta la Rai per lo straordinario sforzo aziendale finalizzato alla riuscita del Festival» ha detto il direttore di Rai 1 Teresa De Santis, che ha anche ricordato l’arte di Giampiero Artegiani, autore di ‘Perdere l’amore’ e di altri grandi successi, morto a Roma ieri.

GLI ARTISTI IN GARA: Prima serata 5.2.2019 – Tutti sul palco!

«Alle 20.45 ci troveremo tutti davanti il televisore – ha spiegato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo in conferenza stampa. Stasera cantano i 24 campioni: già le prove di ieri mi hanno dato un sentore di quante siano belle le performance. La serata terminerà intorno all’una e un quarto». Per la seconda volta al timone della kermesse musicale ci sarà Claudio Baglioni, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

All’apertura del sipario sul palco del Teatro Ariston dunque, tutti e 24 gli artisti tra i quali anche i due vincitori di Sanremo Giovani 2018, canteranno per la prima volta il proprio brano; a giudicarli sarà il pubblico attraverso il Televoto (40%), la giuria della Sala Stampa (30%) e la giuria Demoscopica (30%).

Ecco i 24 artisti che si esibiranno – IN ORDINE RIGOROSAMENTE ALFABETICO – :

Arisa – Mi sento bene

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

BoomDaBash – Per un milione

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Einar – Parole nuove

Ex-Otago – Solo una canzone

Ghemon – Rose viola

Il Volo – Musica che resta

Irama – La ragazza con il cuore di latta

Achille Lauro – Rolls Royce

Mahmood – Soldi

Motta – Dov’è l’Italia

Negrita – I ragazzi stanno bene

Nek – Mi farò trovare pronto

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

Francesco Renga – Aspetto che torni

Daniele Silvestri – Argentovivo

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

The Zen Circus – L’amore è una dittatura

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Ultimo – I tuoi particolari

«Rai Italia trasmetterà in diretta il festival in tutto il mondo. È una novità – ha aggiunto il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo – perché normalmente veniva adattato in base ai fusi orari».

GLI OSPITI: Andrea Bocelli con il figlio Matteo Bocelli, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Rocco Papaleo

A salire sul palcoscenico del Teatro Ariston in questa prima serata due super ospiti musicali: Andrea Bocelli che duetterà con il figlio Matteo Bocelli e con Claudio Baglioni riproponendo con quest’ultimo ‘Il mare calmo della sera’ a 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte. Ed ancora, Giorgia che festeggerà i 25 anni di ‘E poi’, con cui esordì al Sanremo Giovani di quell’anno e si esibirà anche lei in un duetto con il Direttore Artistico.

Tra i super ospiti non canori torna, dopo il successo dello scorso anno, Pierfrancesco Favino, che sarà protagonista di un numero con Virginia Raffaele. Claudio Santamaria sarà invece il quarto componente del ‘Quartetto Cetra’ con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

AL DEBUTTO STASERA: Dopofestival – The Dark Side of Sanremo

Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, da stasera in onda con il Dopofestival, promettono un ‘after show’ dal ritmo incalzante e ‘rock ‘n roll’. «Al Dopofestival saremo noi stessi e chiederemo agli artisti di lasciarsi andare. Stanotte succederanno cose strepitose» ha annunciato Rocco Papaleo.

La musica sarà il filo conduttore del programma: gli artisti in gara, oltre a raccontare le emozioni sanremesi dentro e fuori dal palcoscenico, ci regaleranno performance completamente inedite dei loro brani, grazie alla presenza in studio di una “Superband”!