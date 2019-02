Sanremo 2019 . “Il primo sarà Ultimo”. Ecco chi è il vincitore per i Teen agers

Ultimo è uno dei cantanti che quest’anno partecipano al Festival di Sanremo 2019, ma al Festival ci era già stato un anno fa, quando vinse nella sezione “Nuove Proposte” con la canzone “Il ballo delle incertezze” (che ha avuto poi un discreto successo, su Spotify conta più di 30 milioni di ascolti). Stasera sarà tra i secondi 12 cantanti a esibirsi durante il secondo appuntamento di Sanremo 2019.

Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi ed è nato 23 anni fa a Roma, viene talvolta definito come un rapper, anche se le sue canzoni sono più pop che hip hop: è proprio il caso della canzone con cui ha vinto Sanremo nel 2018 nella sezione “Nuove Proposte”. Prima di Sanremo, nel 2016 aveva vinto un concorso di musica hip hop organizzato dall’etichetta Honiro, che successivamente aveva iniziato a produrre le sue canzoni. Dopo il suo secondo disco uscito nel 2018, Peter Pan, nel 2019 uscirà il terzo, intitolato Colpa delle favole, di cui è già partito il tour. Al Festival di Sanremo 2019 Ultimo ha portato un brano “I tuoi particolari”

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida “bu”

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Sei sempre stanco perché tu non hai orari…”

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Ti senti solo perché non sei come appari”

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

“Sei sempre stanco perché tu non hai orari…”

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.