Altissime le aspettatitve dell aseconda edizione condotta da Claudio Baglioni, il 69esimo Festival di Sanremo. E quindi rispettando una modalità tutta italiana, lo sport preferito di quest’anno è quello di andare alla ricerca delle gaffe e degli scivolo ni.

Questi i titoli tra ieri notte e stamattina 6 febbraio: “Festival di Sanremo, una “prima” da ricordare… per gaffe e scivoloni” Tgcom24, “Salutiamo i Casamonica”: gaffe di Virginia Raffaele sul palco di Sanremo Repubblica, Sanremo, gaffe a raffica. Bisio clamoroso: come saluta Bocelli Il Tempo, Virginia Raffaele, è sua la prima super gaffe del Festival di Sanremo: guardail video, gelal’Ariston con le sue parole…Oggi etc etc.

In molti parlano di flop della serata.Le gag non sonopiaciute al pubblico a giudicare da i commenti sui social. Il monologo di Claudio Bisio sui migranti ha diviso la stampa e certamente ha fatto passare in secondo ordine la giacc abrillantinata del comico/conduttore. Bisio nel suo monologo con tanta ironia ha sottolineato la portata sovversiva e pro migranti dei testi di Claudio Baglioni, da “passerotto non andare via” a “accoccolati ad ascoltare il mare”. C’e’ chi ha adorato Bisio definendolo gigantesco e chi invecel’ha ritenuto eccessivo fuori luogo. E’ chiaro e risaputo che non tutti capiscono e non a tutti piacel’ironia. Ma a“noi” e’ piaciuta!

Anche il saluto ch eBisio alzando la manina“innocentemente”, e nemmeno tanto, volto al grande Bocelli, che ha suscitato tante critiche, a noi e’ non e’ dispiaciuto: siamo esseri umani e crediamo che il catante non vedente(quando gli sarà stato detto) certamente non se la siapresa a male ma anzisi e’ sentitouna persona normalequal’ e’.

E ci e’ piaciuto anche l’omaggio,anch’esso tanto criticato,al Quartetto Cetra con i successi quali “La vecchia fattoria”, “Un bacio a mezzanotte”, “S’è fatta ‘na Cetra”.

In merito ai cantanti, che poi sono al centrodel Festival di Sanremo non ce lo dimentichiamo, sisonoesibititutti e 24 per oltre 4 ore e con loro e’ partitia la macchina del televoto: 30% il voto della sal astampa, 30% la giuria demoscopica e 40% il televoto.

Ultimo delude un po’ le aspettative, traipreferiti Federica Carta (originaria di Bonorva) e Shade, e la marcia rock degli Zen Circus, bravi Daniele Silvestri e Cristicchi.

Una nota la palissiana sulla Berte’: tutti la amano e la amiamo anche noi ma le dobbiamo porre una domanda, quindi le chiediamo con affetto, stima e anche amore “Loredana perche’?”.