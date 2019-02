Sanremo 2019: ecco i compensi di Baglioni, Raffaele, Bisio e degli ospiti

Manca pochissimo all’inizio dell’atteso Festival di Sanermo 2019, che quest’anno sarà condotto da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Come sempre parte il toto compensi per i protagonisti di uno degli show più attesi dell’anno.

Secondo quanto riportato da “Corriere.it” per Bisio e Raffaele sarebbero pronti contratti rispettivamente da 450mila e 350mila euro.

Il cachet del direttore artistico lo scorso anno è stato di 600mila euro, per questa edizione dovrebbe essere salito a 700mila euro ma, come anche per gli altri conduttori, manca l’ufficialità.

Per organizzare il Festival di Sanremo 2019 la Rai dovrebbe spendere 17 milioni di euro di cui 12 per la produzione artistica e 5 da dare al Comune per tutto il resto.

Gli incassi, prodotti dalla vendita biglietti e pubblicità, invece si aggirerebbero già ora intorno ai 26 milioni di euro, quindi con un saldo decisamente positivo.

Ovviamente i dati sono tutti in attesa di conferma. Conferma che potrà arrivare solo a manifestazione terminata.

AMALFI NOTIZIE